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بوابة إفريقيا الإخبارية/ الرجمة |

16 March, 2020

أصدر القائد العام للجيش خليفه حفتر يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا) تتولى بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء مهام توفير كافة المستلزمات والاحتياجات الفنية والطبية والأمنية اللازمة لعمل اللجنة الطبية الاستشارية لمواجهة وباء كورونا والوقاية منه.

وبحسب القرار رقم 127 لسنة 2020 فإنه يترأس اللجنة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بعضوية كلا من وزير الداخلية، وزير الصحة، رئيس اللجنة الطبية الاستشارية.

ويقضي القرار بتشكيل لجنة طبية استشارية تتولى مهام الإشراف على تشخيص الحالات المشتبه بتعرضها للإصابة وعزلها وعلاجها كما يوكل لها الإشراف والرقابة على الدواء والمستحضرات الطبية والصحية والصيدلانية والتجهيزات والمستلزمات والمستهلكات الصحية وضبط تداول كل منتج له علاقة بوباء كورونا ووضع ومراقبة تطبيق معايير الغذاء ومياه الشرب وسلامة البيئة بما يعزز الصحة العامة للسكان بالإضافة إلى متابعة مراكز الأبحاث والدراسات العلمية الدولية والاستعانة بها في كل ما يتعلق بمكافحة وباء كورونا وتوفير مخابر فنية تقوم بإجراء الفحوص والكشف المبكر عن وباء كورونا ورفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة.