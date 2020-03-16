رفع درجة الاستعداد بالمرافق الطبية في الجنوب استعدادا لمواجهة «كورونا»

اتفق مسؤولو المرافق الطبية في المنطقة الجنوبية على رفع درجة الاستعداد من أجل مواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد» كما قرروا تخصيص غرف عزل خاصة لإيواء أي حالة يشتبه في إصابتها بالوباء المنتشر عالميا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين، بقاعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها، ضم مديري المستشفيات القروية والمراكز الصحية إلى جانب مدير جهاز الإمداد الطبي بفزان بحضور ممثلين من منظمة الصحة العالمية التابعة للامم المتحدة.

وقال ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بالجنوب، الدكتور عثمان حبيب لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من الاجتماع هو إيجاد خطة وآلية عمل لتخصيص غرفة حجر صحي فى كل منطقة بالجنوب إلى جانب تشكيل غرفة طوارئ لمجابهة المرض، ووضع غرفة للجهاز التنفسي الطارئ وتشكيل فريق لتوعية الشارع في الجنوب حول فيروس «كرونا».

وأضاف مدير مكتب مستشفى بنت بيه القروي، محمد لفيرس لـ«بوابة الوسط» أن المجتمعين اتفقوا على رفع درجة الاستعداد من أجل مواجهة فيروس «كورنا» وعزل أي حالة يشتبه في أنها مصابة بالفيروس.

وذكر مدير الشؤون الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها، خالد أبوبكر لـ«بوابة الوسط» أن المركز «لا يوجد به جهاز فحص فيروسات والعديد من الأجهزة الموجودة بالمركز لا تعمل»، مشيرا إلى أن المركز قام بتجهيز جناح عزل للطوارئ وينتظر وصول محاليل وأجهزة أخرى.

يشار إلى أن اجتماعا آخر عقد بمركز مكافحة لأمراض في سبها اليوم الإثنين حضره مدير مكتب الخدمات الطبية، أبوبكر خضري، ومدير معهد سبها الصحي، محمد التركي، ومدير مركز سبها لمكافحة الأمراض الدكتور عبدالحميد الفاخري.

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