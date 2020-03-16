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مطار بنينا يوقف الرحلات الدولية بدءا من الخميس

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصدر مسؤول من مطار بنينا الدولي : المنفذ سيوقف جميع الرحلات الدولية اعتبارا من يوم الخميس

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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