وزير المواصلات: اغلاق المنافذ الجوية والبرية وهذا هو الوضع براس اجدير

أكد وزير المواصلات ميلاد معتوق البدء في إغلاق المنافذ الجوية والبرية اعتبارا من اليوم الاثنين وإيقاف الرحلات الجوية من وإلى المطارات الليبية بناء على تعليمات رئيس المجلس الرئاسي، باستثناء “الإسعاف الطائر، والوفود الرسمية، والنقل الداخلي للمسافرين، والشحن الجوي للبضائع”، واستمرار العمل بالمنافذ البحرية برسو السفن المحملة بالبضائع وإتباع إجراءات السلامة الصحية من قبل فرق الرصد التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الخارجية محمد سيالة، والصحة احميد بن عمر، ووكيل وزارة الداخلية خالد مازن أكد الوزراء على خلو ليبيا من فيروس كورونا وشدد معتوق على استمرار العمل بمنفذي “رأس اجدير، وازن البريان”، لدخول المواطنين الليبيين العالقين على الحدود الليبية التونسية، وأشار للجنة المكلفة من قبل وزير الخارجية بتكليف وكلاء وزارت الصحة، المواصلات، الخارجية لمتابعة المواطنين الليبيين المتواجدين في عدد من دول العالم عن طريق القنصليات الليبية في تلك الدول والتنسيق لعودتهم عن طريق منفذي “وازن رأس اجدير” بعد تأكيد سلامتهم من الوباء.

من جانبه أكد وزير الخارجية خلال المؤتمر الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء متابعة الوزارة للرعايا الليبيين في الخارج عن طريق سفارات ليبيا في الدول الموجودين فيها، وأشار لكتاب رئيس المجلس الرئاسي لرئيس دولة الصين طلب فيه الاستعانة بالخبراء التابعين لها في كيفية التعامل مع الجائحة.

وقام وكيل وزارة الداخلية باستعراض الخطوات التي اتخذتها الوزارة بشان متابعة المنافذ البرية لتسهيل دخول المواطنين العالقين على الحدود بعد خضوعهم للكشف الطبي من قبل المختصين التابعين لوزارة الصحة.

وطالب وزير الصحة المواطنين بتحمل مسؤولياتهم بإتباع الإرشادات التوعوية الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومتابعة التعميمات الصادرة عنه. رابط مختصر

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