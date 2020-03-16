إقفال عدد من مقاهي الشيشة ببني وليد كإجراء احترازي لمواجهة «كورونا»

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد، اليوم الإثنين، إقفال عدد من مقاهي «الشيشة» كإجراء احترازي في إطار خطة الطوارئ لمجابهة انتشار فيروس «كورونا المستجد» حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمدينة.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» أن قرار إقفال مقاهي الشيشة في المدينة إجراء وقائي للحد من ظهور «فيروس كورونا المستجد»، موضحا أن إقفال المقاهي «سيستمر لمدة أسبوعين مع احتمالية تمديد مدة الإقفال».

ودعا جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد جميع أصحاب مقاهي الشيشة إلى ضرورة الالتزام بالقرار وعدم الاستهانة بأرواح المواطنين، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يخالف القرار.

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