الثني يبحث مع الحويج أوضاع الجاليات الليبية في مختلف الدول

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين مع وزير الخارجية عبد الهادي الحويج أوضاع الجاليات الليبية المتواجدة في مختلف بلدان العالم خاصة تلك التي انتشرت فيها جائحة كورونا.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحث آليات التواصل مع أبناء الجالية الليبية العالقين في تلك البلدان وبحث أوضاعهم وتوفير كافة احتياجاتهم عبر وزارة الخارجية.

وأطلع الوزير رئيس مجلس الوزراء على الاتصالات الدولية التي أجراها مع منظمة الصحة العالمية، والصين للاستفادة من تجربة السيطرة على الجائحة واحتوائها وكيفية المساهمة مع ليبيا في هذا الشأن في حال وصول المرض إليها.

وناقش الاجتماع الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة منع وصول فيروس كورونا المستجد إلى ليبيا، والمستجدات العالمية للوباء، إضافة للتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بهدف مجابهة هذا الفايروس.

من جهة أخرى، اطلع الثني على آخر الملاحظات الموضوعة على مشروع تعديل قانون العمل الدبلوماسي والقنصلي، على اعتبار أنه معمول به منذ نحو 20 عام، في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية أن القانون بحاجة للتطوير آخذين بعين الاعتبار ملاحظات الخبراء.

ووافق الثني على كافة الملاحظات الواردة على المشروع تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لاعتماده كما ناقش الاجتماع بعض التطورات على الساحة العالمية وأوجه التعاون مع بعض الدول الشقيقة والصديقة.