المسماري يحذر من انتقال الإرهابيين للحدود التونسية الليبية… تكليف غانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، من احتمال انتقال من وصفهم بالإرهابيين الذي يقاتلون ضد الجيش في طرابلس، إلى قرب الحدود التونسية الليبية في حال هزيمتهم .

وقال المسماري، إن الإرهابيون يحاولون إنشاء قاعدة على حدود تونس لينتقلوا إليها في حال خسروا طرابلس”.

وأضاف أن “حرس الحدود في تونس ليسوا مسيطرين تماما، مشيرا إلى أن لديه ملاحظات على بعض المناطق في الحدود”.

في هذا الصدد، قال عضو مجلس شوري حركة النهضة التونسية، جلال ورغي، إن ” تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء، أحمد المسماري، التي حذر فيها من انتقال الإرهابيين للحدود مع تونس حال هزيمتهم بطرابلس، تأتي في إطار الصراع السياسي ومن أجل فرض وقائع ميدانية على الأرض.

وحول تصريحات المسماري التي قال فيها، إن “حرس الحدود في تونس ليسوا مسيطرين تماما على الحدود، قال ورغي إن تونس حريصة دائما علي أن تأمين حدودها، مشيرا إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها تونس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لمنع تسلل الجماعات المسلحة من أي جهة كانت إلى داخل تونس .

الرئيس الإسرائيلي يطلب رسميا من غانتس تشكيل الحكومة الجديدة

حصل قائد الجيش السابق بيني غانتس المنافس السياسي الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تفويض رسمي، الاثنين من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة الجديدة .

وقال الرئيس الإسرائيلي، إن تكليف غانس زعيم حزب “أبيض أزرق” بتشكيل الحكومة، جاء بعد حصوله على توصية من أغلبية نواب الكنيست الإسرائيلي.

من جانبه، قال غانتس إنه سيبذل قصارى جهده لتشكيل حكومة واسعة ووطنية في غضون أيام قليلة.

حول سيناريوهات تشكيل الحكومة بعد تكليف غانتس ” قال المحلل السياسي، باسم برهوم ” إما أن يكون غانتس جريئا ويتخطى الخط الأحمر الموجود في اسرائيل اليوم ويقبل بتشكيل حكومة مصغرة وتكون القائمة العربية المشتركة موجودة داخل هذه الحكومة ولها دور في صناعة القرار ، وهو الأمر الذي ترفضه الصهيونية.

وتابع أنه بخلاف ذلك سيلجأ غانتس لتشكيل حكومة طوارئ ووحدة وتعود الشراكة بين نتنياهو وغانتس .

وأعرب برهوم عن اعتقاده ، إما أن يكون المجتمع الإسرائيلي بحاجة إلي أن تتولي حكومة بسرعة زمام الأمور لمواجهة انتشار وباء كورونا، وإما أن يستغل هذا الموضوع لتنحية القائمة العربية بحجة كورونا وتشكيل حكومة طوارئ. وأضاف أن نتنياهو نجح في تأجيل محاكمته لمدة شهرين الأمر الذي يشير إلي أن بإمكانه أن يناور ليبقي في سدة الحكم في إسرائيل .

تزامنا مع انتهاء المهلة الدستورية.. استمرار الخلافات بشأن المرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة

تنتهي غدا الثلاثاء المهلة الدستورية الممنوحة للكتل السياسية لاختيار مرشح جديد لرئاسة الحكومة العراقية، وسط استمرار المشاورات دون توافق.

و دعا تحالف “سائرون” الذي يتزعمه مقتدى الصدر، الاثنين، الرئيس العراقي برهم صالح لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد عدم توصل الكتل الكبرى لمرشح توافقي.

قال المحلل السياسي والخبير القانوني الدكتور، د. طارق حرب ،” إن اختيار رئيس الوزراء عبر لجنة سباعية، تمثل الأحزاب الشيعية فقط يأتي علي أساس أن منصب رئيس الحكومة هو خاص بالمكون الشيعي، موضحا أن رئيس الجمهورية أراد بذلك أن يرضي قطاع معين وأن يتجاوز ما حدث سابقا بتكليف شخصية ابتعدت عن طموحات الكتل الشيعية.

وحول الموقف بعد انتهاء المهلة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء ، أكد حرب أن هذا الموعد تنظيمي إداري وليس موعد سقوط و لا يترتب عليها أثر.

وأضاف أن أبرز الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الوزراء ، الدكتور علي الشكري وينطبق عليه الكثير من المواصفات المطلوبة، بالإضافة إلي مصطفي الكاظمي رئيس المخابرات ونعيم السهيل رئيس ديوان الرئاسة .