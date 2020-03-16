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هل ليبيا جاهزة “طبياً” لمكافحة كورونا؟

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت رئيسة قسم العناية بمستشفى الكويفية الدكتورة سعاد الصرماني، إن وزارة الصحة التابعة للحكومة الليبية وفرت عددا أكبر من الأسرّة، وعملت على فتح قسم خاص بالحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت الدكتورة سعاد في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الاثنين، أن المسؤول على المتابعة من قبل الوزارة هيّأ أجهزة خاصة ستكون متوفرة في ساعة الاستجابة.

وبشأن مستلزمات القطاع الطبي الخاصة بفيروس كورونا، أكدت الصرماني، أن الملابس المعروفة باسم N95 متوفرة وبكمية كبيرة في مستشفى الكويفية، وأيضا المعدات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تحاول توفير الملابس الخاصة بالفيروس مع أنها تشهد نقصا حتى في الدول الأوروبية.

وأضافت أن وزارة الصحة بالتعاون مع جهات أخرى استحدثت لجنة عليا لتخصيص مستشفى الهواري لعلاج أي حالات يشتبه إصابتها بكورونا.

وعن الأطقم الطبية في مستشفى الكويفية، قالت الدكتور سعاد إن عدد الطبيبات والأطباء قليل كما أن هناك عزوفا من قبل بعض المنتسبين بسبب المخاوف من احتمالية إصابتهم بالفيروس، مناشدة الأطباء بالعودة إلى عملهم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • – أوضحت القوة الامنية بان هناك عمليات تهريب تقوم داخل البلاد باسم استثمارات – وتقوم بها مجموعات اجرامية يحاولون اخفاء وجوههم بأقنعة طبية – لتمويه الامن بأنهم يريدون الوقاية من الأمراض –
    واوضحت القوة الامنية بالمنطقة الغربية وجود مجموعات يقومون بتهريب أسلاك الكهرباء النحاسية داخل الحاويات لتهريبها لإيطاليا ومالطا – وحسب ما ورد ان هذه الأسلاك النحاسية يستخدمونها في
    ((صناعة العملات النقدية المزورة))-
    كتهمة رءيسية بعد تهمة تخريب موسسات الدولة العامة .
    فيجب على المواطنين الليبيين التعاون مع القوة الامنية ورجال الامن في حالة اي اشتباه في اي منطقة .

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