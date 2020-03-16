عقد اليوم الاثنتين اجتماع موسع برئاسة مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي، وبحضور عدد من رؤساء الهيئات والأجهزة ومدراء إدارات ومدراء أمن والمكاتب، ومدير الهلال الأحمر الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فايروس كورونا، والطرق والتدابير المتخذة في هذا الشأن.

وجرى الاتفاق مع الهلال الأحمر على تدريب عدد من العناصر الأمنية على كيفية التعامل مع الحالات المصابة وتصميم الملصقات والمطويات للتوعية بالفايروس وطرق الوقاية منه.

كما تم التطرق لموضوع القمامة وطرق التخلص منها من خلال التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، وايجاد الحلول السريعة للتخلص منها.