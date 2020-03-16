الناظوري: الوقود متوفر وسبب الازدحام هو نقص العمال بالمحطات

قال رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري إنه لا توجد هناك أي مشكلة في مادة الوقود، مؤكدا توفره في جميع محطات البنزين، وقال الناظوري في تصريح اليوم لقناتنا إن سبب الازدحام في المحطات هو نقص العمالة بها.

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