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الناظوري: الوقود متوفر وسبب الازدحام هو نقص العمال بالمحطات

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري إنه لا توجد هناك أي مشكلة في مادة الوقود، مؤكدا توفره في جميع محطات البنزين، وقال الناظوري في تصريح اليوم لقناتنا إن سبب الازدحام في المحطات هو نقص العمالة بها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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