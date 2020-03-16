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سيف النصر: يجب إتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة لتجنب إنتشار فيروس كورونا في حال تسجيل إصابة

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إعتبر العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق أيمن سيف النصر أن هناك عدد من الأصناف والمعدات الخاصة لمجابهة كورونا داخل مخازن الدولة لكن ليست بالكميات الكافية لتغطية هذه الجائحة.

سيف النصر قال خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إنه فيما يتعلق بمسألة إستيراد المعدات الطبية فإن الوقت تأخر حالياً لأن الدول حظرت تصديرها لاحتياجاتها للاستهلاك المحلي.

وأكد على أن الإجراءات التي يجب اتخاذها تتمثل بإغلاق المدارس ووضع إجراءات صارمة على المؤسسات التي بها تجمعات وتوقيف صلاة الجماعة مؤقتاً لتجنب إنتشار الفيروس في حال تسجيل أي إصابه مع ضرورة الاستعداد لتجهيز مواقع للحجر الصحي.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير الصحة و وزير الحكم المحلي وعمداء بلديات المنطقة الغربية تم خلال تحديد الإحتياجات الرئيسة وتحديد المواقع التي يمكنها إستخدامها كمستشفيات يتوفر فيها الغرف العزل والفرق الطبية المدربة و تحديد الأماكن التي من الممكن تطويرها للقادمين بإعتبارها أماكن حجر.

وقال في ختام حديثه  :”ناقشنا موضوع العالقين بالأمس إذا تركنا الأبواب مفتوحة يمكن أن يكون هناك دخول للوباء وعدم القدرة على السيطرة نحن لا زلنا في امان الإشكالية أن المواطن الذي سيبقى في الخارج الآن الأوضاع مغلقة في ليبيا كالمدارس و المصالح العامة و الأنشطة الاقتصادية وبقاء المواطنين هناك من الناحية الشرعية مهم فالمسألة أن من يتعرض لشيء او يحتاج لدعم وجه رئيس المجلس الرئاسي بتقديم الدعم و العون لهم و التواصل معهم بشكل كبير”.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • – أوضحت القوة الامنية بان هناك عمليات تهريب تقوم داخل البلاد باسم استثمارات – وتقوم بها مجموعات اجرامية يحاولون اخفاء وجوههم بأقنعة طبية – لتمويه الامن بأنهم يريدون الوقاية من الأمراض –
    واوضحت القوة الامنية بالمنطقة الغربية وجود مجموعات يقومون بتهريب أسلاك الكهرباء النحاسية داخل الحاويات لتهريبه لإيطاليا ومالطا – وحسب ما ورد ان هذه الأسلاك النحاسية يستخدمونها في
    ((صناعة العملات النقدية المزورة))-
    كتهمة رءيسية بعد تهمة تخريب موسسات الدولة العامة .
    فيجب على المواطنين الليبيين التعاون مع القوة الامنية والتبليغ ورجال الامن في حالة اي اشتباه في اي منطقة.

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  • أبلغت شءون الاجتماعية بتورط أعضاء البرلمان في نشر اشاعات بعدم الصلاة في المساجد – وذاك بعد فضيحتهم بسرقة الاموال والهروب من ليبيا بواسطة الطيران – لالمانيا وتونس والإمارات .
    فيحب عدم الاستماع الشائعات والمبادرة بالصلاة داخل المساجد في كافة المناطق والبلديات الليبية . وإقامة الذكر في المساجد بمناسبة حلول شهر رمضان . شهر الفران الكريم .
    – بِسْم الله الرحمن الرحيم – (( وما يعمر مساجد الله الا من امّنً بالله وملاءكته وكتبه ورسله واليوم الاخر )) صدق الله العظيم

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  • – محاولة اعاقة الشعوب وتجهيلها – بسبب فيروس لا يرى حتى بالعين المجردة -. مجرد حجة يستخدمها العملاء والاستعمار لتجهيل الشعوب والسيطرة الى أراضيها – ومحاولة احتلالها – فيجب على الشعوب ان تكون قوية ولا تسمح للآخرين بالتدخل في شءونها الداخلية – حتى لا تسقط في فخ الكورونا الباءس .

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