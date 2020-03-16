سيف النصر: يجب إتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة لتجنب إنتشار فيروس كورونا في حال تسجيل إصابة

ليبيا – إعتبر العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق أيمن سيف النصر أن هناك عدد من الأصناف والمعدات الخاصة لمجابهة كورونا داخل مخازن الدولة لكن ليست بالكميات الكافية لتغطية هذه الجائحة.

سيف النصر قال خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إنه فيما يتعلق بمسألة إستيراد المعدات الطبية فإن الوقت تأخر حالياً لأن الدول حظرت تصديرها لاحتياجاتها للاستهلاك المحلي.

وأكد على أن الإجراءات التي يجب اتخاذها تتمثل بإغلاق المدارس ووضع إجراءات صارمة على المؤسسات التي بها تجمعات وتوقيف صلاة الجماعة مؤقتاً لتجنب إنتشار الفيروس في حال تسجيل أي إصابه مع ضرورة الاستعداد لتجهيز مواقع للحجر الصحي.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير الصحة و وزير الحكم المحلي وعمداء بلديات المنطقة الغربية تم خلال تحديد الإحتياجات الرئيسة وتحديد المواقع التي يمكنها إستخدامها كمستشفيات يتوفر فيها الغرف العزل والفرق الطبية المدربة و تحديد الأماكن التي من الممكن تطويرها للقادمين بإعتبارها أماكن حجر.

وقال في ختام حديثه :”ناقشنا موضوع العالقين بالأمس إذا تركنا الأبواب مفتوحة يمكن أن يكون هناك دخول للوباء وعدم القدرة على السيطرة نحن لا زلنا في امان الإشكالية أن المواطن الذي سيبقى في الخارج الآن الأوضاع مغلقة في ليبيا كالمدارس و المصالح العامة و الأنشطة الاقتصادية وبقاء المواطنين هناك من الناحية الشرعية مهم فالمسألة أن من يتعرض لشيء او يحتاج لدعم وجه رئيس المجلس الرئاسي بتقديم الدعم و العون لهم و التواصل معهم بشكل كبير”.

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