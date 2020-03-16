مركز طرابلس الطبي: اتخذنا استعدادات بناء على توجيهات ومناشير مركز مكافحة الأمراض

ليبيا – قال مدير مستشفى طرابلس الطبي نبيل العجيلي إن المستشفى اتخذت استعدادات بناء على توجيهات ومناشير مركز مكافحة الأمراض الذي يشرف على مراقبة ومكافحة فيروس كورونا.

العجيلي لفت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الاستعدادات متواضعة لكنها تبدأ من قسم الإسعاف في المستشفى حيث تم إعداد غرفة لعزل الحالات المشتبه فيها وإصدار ما يسمى بالتوجيهات للعاملين لإتخاذ إجراءات في حال حضور حالة مشتبه في إصابتها.

وأكد على أن المستشفى قامت بوضع خطة للتنسيق مع مركز مكافحة الأمراض لإجراء التحاليل اللازمة حسب الأعراض التي يأتي بها المريض حيث يتم عزل المريض إلى حين وصول نتيجة التحاليل في حال كان موجب يتم نقل المريض لغرف العزل في سيارة إسعاف خاصة.

وأضاف:” معظم المناطق التي يقترح أن يقام فيها أماكن العزل ترفض قيامها لكن بالنسبة لنا نعتبر المستشفى نقطة لتشخيص الحالات والتثبت من اصابتها بالمرض وبعدها يكون هناك دور لوزارة الصحة ومركز مكافحة الأمراض، حالساً نحن نقوم وفقاً للإمكانيات المتوفرة لدينا”.

كما بيّن أنه في حال الإشتباه بأي حالة يتم عزل المريض وتقديم العلاجات الأولية له حسب الحالة وبعدها تؤخذ منه عينية من قبل أحد المختصين الذي يقوم بقيادة الفريق الطبي المكلف باكتشاف الحالات ويتم إرسال العينة للمعمل المركزي في مركز مكافحة الأمراض.

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