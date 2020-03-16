دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث أوضاع الجالية الليبية المتواجدة في مختلف بلدان العالم خاصة تلك التي انتشرت فيها فيروس “كورونا”

بنغازي 16 مارس 2020 (وال)- بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، أوضاع الجالية الليبية المتواجدة في مختلف بلدان العالم خاصة تلك التي انتشرت فيها فيروس “كورونا” المستجد.

هذا وجاء ذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج.

وناقش دولته خلال الاجتماع؛ آليات التواصل مع أبناء الجالية الليبية العالقين في تلك البلدان، وبحث أوضاعهم وتوفير كافة احتياجاتهم عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأطلع معالي الوزير؛ دولة رئيس مجلس الوزراء، على الاتصالات الدولية التي أجراها معاليه مع منظمة الصحة العالمية، وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، للاستفادة من تجربة السيطرة على فيروس “كورونا” المستجد، واحتوائها وكيفية المساهمة مع ليبيا في هذا الشأن، حال وصول المرض إليها لا قدر الله.

وناقش دولته الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة؛ في مواجهة منع وصول فيروس “كورونا” المستجد إلى ليبيا، والمستجدات العالمية للوباء، إضافة للتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بهدف مجابهة هذا الفيروس المنتشر حديثًا.

من جهة أخرى، اطلع دولة الرئيس على آخر الملاحظات الموضوعة على مشروع تعديل قانون العمل الدبلوماسي والقنصلي، على اعتبار أنه معمول به منذ نحو 20 عامًا، في الوقت الذي أكد فيه معالي وزير الخارجية أن القانون بحاجة للتطوير، آخذين بعين الاعتبار ملاحظات الخبراء.

ووافق دولة رئيس مجلس الوزراء على كافة الملاحظات الواردة على المشروع، تمهيدًا لإحالته من قبل دولته لمجلس النواب لاعتماده.

كما ناقش الاجتماع آخر التطورات على الساحة العالمية، وأوجه التعاون مع بعض الدول الشقيقة والصديقة. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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