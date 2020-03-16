الحكومة الليبية تبرم اتفاقا مع شركة السويدي اليكتريك المصرية

أبرمت الحكومة الليبية أمس في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، اتفاقا مع شركة السويدي اليكتريك المصرية للأعمال الكهربائية، يقضي بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشرف رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني على محضر الاتفاق الذي جرى مع وفد من شركة السويدي اليكتريك.

ووفق الحكومة فإن الاتفاق يشمل تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات على أن تشكل الوزارات الليبية المختصة لجانا فنية لوضع التصورات وآليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإحالته لرئيس مجلس الوزراء واعتماده وإصدار الموافقات اللازمة بذلك.

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