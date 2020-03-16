طالب رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري المواطنين المتواجدين خارج ليبيا العودة إلى البلاد قبل الخميس المقبل.

وأكد الناظوري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الداخلية إبراهيم بوشناف والصحة سعد عقوب أنه تم توفير عدد 150 سريرا مجهزا حتى الآن لمواجهة فيروس كورونا

من جهته أكد بوشناف، أن لجنة الأزمة شكلت فريقا طبيا لمتابعة تطورات الأوضاع بشأن فيروس كورونا مشيرا إلى أن كل أعمال اللجان الفرعية ترفع بشكل دوري يومي إلى رئيس مجلس الوزراء والقائد العام.

وأوضح بوشناف أنه تم تشكيل مجموعة من الفرق لمتابعة الأسواق في حال رفع أسعار السلع أو تخزينها، مشددا على إجراءات رادعة حيال كل المخالفين للتعليمات التي تصدرها السلطات في مواجهة وصول المرض إلى ليبيا.