أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” تدريب 20 أخصائي صحي في مجال الرعاية لحديثي الولادة.

وبينت اليونيسف عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن 20 أخصائي صحي من مختلف البلديات في جميع انحاء ليبيا أنهوا تدريبا في مجال الرعاية الطارئة لحديثي الولادة، مؤكدة أن المتدربين سيكونون قادرين على تقديم خدمات رعاية المواليد الجدد في مناطقهم.

وقام المدير الاقليمي لليونيسيف في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تيد شايبان، بتسليم الشهادات للمتدربين