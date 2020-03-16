الأمم المتحدة الإنمائي: تقييم البيئة الأمنية للانتخابات المحلية في ليبيا

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إجراء تقييم للبيئة الأمنية لإجراء انتخابات محلية في اثنا عشر بلدية

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن اثنتا عشر لجنة فرعية تابعة للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، إلى جانب الجهات الاخرى المعنية بالأمن، قاموا بإجراء تقييم للبيئة الأمنية في مجتمعاتهم المحلية بليبيا.

وبين البرنامج أن اللجان قامت بتحديد التهديدات المحتملة التي قد تحول دون اجراء الانتخابات المحلية المقبلة وتعيين التدابير اللازمة لمنع الصراعات لتأمينها مشيرا إلى أن البلديات هي الشرقية وتراغن والقطرون وغات (بالجنوب)، ومصراتة وزليتن وقصر الأخيار ومسلاتة والخمس (المركز)، وككلة وجادو وكاباو (جبل نفوسة).

وأوضح البرنامج أن إيطاليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والحكومة الليبية، يدعمون البعثة الأممية بالتعاون مع منظمة كرييتف لمساعدة اللجنة الوطنية لانتخابات المجالس البلدية في ضمان سير العمليات الديمقراطية السلمية على مستوى الحكم المحلي.