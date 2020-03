أخبار ليبيا 24ـ خاص تعامل تنظيم “داعش” الإرهابي بعنف مفرط لا يقبله العقل البشري السوي، فقد عمل على استخدام استراتيجية تنظيم “القاعدة” الإرهابي وطوره ليخدم مصالحه. ومن أغرب فتاوى داعش أنه ” يجوز قتل الوالدين في حال معصية الله” والديمقراطية نظام مخالف للإسلام والشريعة، ونظام كافر و الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام أمر […]

