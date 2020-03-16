القائد العام يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا لمكافحة وباء كورونا

أصدر القائد العام للقوات المسلحة اليوم قرارا بشأن تشكيل لجنة عليا لمكافحة وباء كورونا، وتتولى بالتنسيق مع رئيس الحكومة عبد الله الثني مهام توفير المستلزمات والاحتياجات الفنية والطبية والأمنية اللازمة لعمل اللجنة الاستشارية لمكافحة الوباء والوقاية منه.

كما نص القرار على تشكيل لجنة طبية استشارية تتولى مهام الإشراف على تشخيص الحالات المشتبه في إصابتها وعزلها وعلاجها، إلى جانب الرقابة على الأدوية وتطبيق معايير الغذاء ومياه الشرب وسلامة البيئة، وتوفير مخابر فنية لإجراء الفحوص والكشف المبكر عن وباء كورونا.

وطالب القائد العام برفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا