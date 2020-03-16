اخبار ليبيا الان

الناظوري يتفقد برفقة بوشناف وعقوب مستشفى الهواري

تم النشر منذُ 13 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قام رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، رفقة وزير الداخلية إبراهيم بوشناف ووزير الصحة سعد عقوب، والناطق باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي اليوم، بزيارة تفقدية لمستشفى الهواري في بنغازي، وذلك للوقوف على آخر احتياجات المستشفى الذي تم تحويله إلى مستشفى للطوارئ، حيث تجولوا في مختلف أقسامه مؤكدين على ضرورة جهوزيته تحسبا لأي طارئ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك