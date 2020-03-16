الناظوري يتفقد برفقة بوشناف وعقوب مستشفى الهواري

قام رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، رفقة وزير الداخلية إبراهيم بوشناف ووزير الصحة سعد عقوب، والناطق باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي اليوم، بزيارة تفقدية لمستشفى الهواري في بنغازي، وذلك للوقوف على آخر احتياجات المستشفى الذي تم تحويله إلى مستشفى للطوارئ، حيث تجولوا في مختلف أقسامه مؤكدين على ضرورة جهوزيته تحسبا لأي طارئ.
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قناة ليبيا
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