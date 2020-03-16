إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة تُراقب تنفيذ الإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا” بمنفذ أمساعد البري

أمساعد 16 مارس 2020 (وال)- أجرى مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في الحكومة الليبية نوري الفسي اليوم الإثنين، زيارة مفاجئة لوحدة الرقابة الصحية بمنفذ أمساعد البري، لمتابعة سيّر عمل وحدة الرقابة الصحية.

هذا ويرافق مدير إدارة التفتيش في جولته التي جاءت بناء على تعليمات معالي الوزير الدكتور سعد عقوب، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية حسين العوامي.

وتفقد مدير إدارة التفتيش خلال جولته؛ سيّر عمل وحدة الرقابة الصحية بالمنفذ، واستمرار إجراءات المسح الحراري للركاب القادمين، لمنع انتقال فيروس “كورونا” للبلاد.

وأكد مدير إدارة التفتيش نوري الفسي – لوكالة الأنباء الليبية – أن الإجراءات القياس الحراري تسير بشكل جيد، وذلك وفقًا لتوجيهات وزارة الصحة بالتنسيق مع كافة الجهات المتخصصة والمعنية بالمنفذ، لتسهيل إجراءات الفحص الحراري للقادمين، فضلا عن توحيد الإجراءات حال الاشتباه بإصابة أي شخص. (وال- أمساعد) ع ع/ ر ت

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