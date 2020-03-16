أكثر من 90 ليبيًا يريدون العودة عالقون في تونس

يعاني أكثر من 90 مواطنا ليبيًا، عالقين في الأراضي التونسية، يريدون العودة بينهم طلبة وأخرون أكملوا علاجهم بالمستشفيات والمصحات التونسية.

وقال أحد المسافرين العالقين لـ«بوابة الوسط» الإثنين إن «سفير ليبيا في تونس اجتمع بعدد من المواطنين الراغبين في العودة الى ليبيا، ووعدنا ان يقوم إما بتأجير طائرة والعودة بنا او حجز فندق لنا إلى تنتهي هذه الازمة».

يذكر أن حكومة الوفاق، أكدت الإثنين استمرار العمل بمنفذي وزان ورأس جدير الحدوديين مع تونس للسماح بعودة المواطنين الليبيين العالقين على الحدود، بحسب ما نشرته إدارة الإعلام برئاسة الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزراء المفوضون بالخارجية، محمد سيالة، والصحة الدكتور احميد بن عمر، والمواصلات المهندس ميلاد معتوق، ووكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، مساء اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس رئاسة الوزراء.

أكثر من 500 مسافر ليبي عالقون بمطار إسطنبول

وأكد وزير المواصلات المفوض ميلاد معتوق «البدء في إغلاق المطارات الجوية والبرية اعتبارا من اليوم الاثنين 16 مارس 2020، وإيقاف الرحلات الجوية من وإلى المطارات الليبية بناء على تعليمات رئيس المجلس الرئاسي، باستثناء الإسعاف الطائر، والوفود الرسمية، والنقل الداخلي للمسافرين، والشحن الجوي للبضائع، واستمرار العمل بالمنافذ البحرية برسو السفن المحملة بالبضائع وإتباع إجراءات السلامة الصحية من قبل فرق الرصد التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض».

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