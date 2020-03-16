القائد العام يشكل لجنة عليا لمكافحة وباء كورونا برئاسة الناظوري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، قرارا يقضي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة وباء كورونا في ليبيا.

وذكر القرار في مادته الأولى، أن تشكل لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا)، تتولى بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء مهام توفير كافة المستلزمات والاحتياجات الفنية والطبية والأمنية اللازمة لعمل اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا والوقاية منه.

ووفقا للمادة الثانية من القرار، فإن اللجنة المشكلة سيرأسها رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية كل من وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة سعد عقوب، ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية.

وينص القرار في المادة الثالثة، إلى تشكيل لجنة طبية استشارية تتولى مهام الإشراف على تشخيص الحالات المشتبه بتعرضها للإصابة وعزلها وعلاجها، وتتكفل بالإشراف والرقابة على الدواء والمستحضرات الطبية والصحية والصيدلانية والتجهيزات والمستلزمات والمستهلكات الصحية وضبط تداول كل منتج له علاقة بوباء كورونا.

وستتكفل اللجنة بوضع ومراقبة تطبيق معايير الغذاء ومياه الشرب وسلامة البيئة بما يعزز الصحة العامة للسكان، ومتابعة مراكز الأبحاث والدراسات العلمية الدولية والاستعانة بها كل ما يتعلق بمكافحة وباء كورونا، وتوفير مخابر فنية تقوم بإجراء الفحوص والكشف المبكر عن وباء كورونا، ورفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وستتكون اللجنة الطبية الاستشارية المشكلة برئاسة الدكتورة فتحية العريبي، والدكتور أحمد الحاسي نائباً لها وناطقاً رسمياً، وعضوية كل من الأطباء: رفيق المهدوي وحمزة الترهوني وأحمد الحداد وأحمد الأوجلي ومنير الجغداف وأمال الفاخري ووائل الهواري وحسين العوامي، وإبراهيم الفرجاني، وفق نص القرار.

وشدد قرار القائد العام للقوات المسلحة الليبية، على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل ما يخالف ذلك، مطالبا الجهات المختصة بتنفيذه فورا.

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