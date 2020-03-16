المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن عدم جاهزيته لمواجهة كورونا

عقد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها اجتماعا تشاوريا مع مدير إدارة الخدمات الصحية بالمدينة، وعدد من ميري الإدارات الصحية في سبها، لمناقشة وضع آلية جديدة للرصد والمتابعة والاستجابة السريعة في حال وصول الوباء إلى البلاد.

هذا وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الحميد الفاخري لقناتنا، إن المركز لا يملك جهاز الكشف عن الفيروس وليست به سوى ثمانية أسرة للعزل وهو عدد غير كاف في حال وصول الوباء، موضحا أن المركز بهذه الإمكانيات لا يستطيع تنفيذ الاستجابة السريعة وتتبع الفيروس في حال ظهوره، ومضيفا أنه يعاني نقصا شديدا في الكوادر الطبية والطبية المساعدة، حيث لا يوجد به سوى طبيب واحد متعاون وأقل من عشر ممرضات.

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