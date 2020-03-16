بعد إجماع الحرم والأقصى.. الغرياني: إغلاق المساجد ومنع الصلاة فيها لا يجوز شرعاً

ليبيا – إعتبر مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني في بيان له اليوم الاثنين بأن تعطيل شعائر الإسلام وفرائضه داخل البلد كلياً بغلق المساجد ومنع الناس منها لا يجوز شرعاً حسب قوله.

الغرياني أضاف في بيانه الذي إطلعت المرصد على نسخة منه بأنه لم يثبت في تاريخ المسلمين أن عطلت المساجد في بلد كلها بصفة عامة ومنع الناس من الصلاة فيها لا في أوقات الأوبئة ولا في الحروب التي فيها عم الخوف بالناس جميعاً، مقارناً الوضع باجتياح التتار لبغداد وما حدث بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أيام يزيد.

وأكد المفتي المعزول على أن الرخصة بالتخلف عن الصلاة بالمسجد لمن خاف على نفسه دون إغلاق المساجد الذي قال بأنه يعطل فريضة من فرائض الإسلام بصفة عامة وهو الامر الذي لم يجعله الله لأحد حسب قوله.

واختتم بيانه قائلاً :” الرخصة بهذا المعنى الذي تم توضيحه تحقق الغرضين تخفيف الازدحام الذي يخشى منه نقل المرض (فيروس كورونا) والمحافظة على إقامة الفرائض ، فانه لو صلى في المسجد الامام وحده لتأدت به السنة وكان وحده جماعة ولو صلى خلفه ثلاثة في الجمعة لاديت بهم الفريضة وسلم الناس بذلك مما يخافونه من العدوى، ومن تعطيل شعائر الإسلام”.

يشار إلى أن توضيح الغرياني هذا جاء بعد إعلان أوقاف الوفاق عن إيقاف الصلاة في المساجد لمدة اسبوعين احترازيا لمنع إنتشار فيروس كورونا، هذا وقد أعلن كل من المسجد الأقصى والحرم المكي إيقاف شعائر الصلاة فيهما وذلك لمنع إنتشار فيروس كورونا وحفظ أرواح المسلمين.

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