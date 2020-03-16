هيئة الأوقاف تعلن مجموعة من التعليمات الوقائية لحماية المصلين

شددت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية على ضرورة الالتزام بإقامة صلوات الجماعة في ساحات المساجد فقط، وغلق المباني واقتصار فتحها لرفع الأذان مع تقصير زمن خطبة الجمعة بحيث لا يتجاوز العشر دقائق.

الهيئة وفي بيان وجهته لمديري مكاتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمناطق، أكدت على ضرورة تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن وباء كورونا وبيان سبل الوقاية منه، وتعليق الدراسة بمراكز تحفيظ القرآن الكريم إلى الثامن والعشرين من هذا الشهر، وإيقاف كافة الدروس والندوات في المساجد وإلقائها عبر القنوات المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي، والتركيز فيها على الوقاية من الفيروس.

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