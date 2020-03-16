مصلحة المطارات بالبيضاء توقف جميع الرحلات اعتبارا من الخميس المقبل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت مصلحة المطارات التابعة للهيئة العامة للمواصلات بالحكومة الليبية، عن إيقاف الرحلات من جميع المطارات اعتبارا من يوم الخميس المقبل، ولمدة ثلاثة أسابيع في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

وذكرت المصلحة عبر صفحتها في “فيسبوك” اليوم الإثنين، أنه تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، نفيدكم بأنه سيتم إيقاف الرحلات من جميع المطارات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19 مارس على تمام الساعة 00:00 لمدة ثلاثة أسابيع.

واستثنت مصلحة المطارات قرار إيقاف الرحلات، الرحلات الداخلية ورحلات الإسعاف الطائر ورحلات الوفود الرسمية، وطائرات الشحن الجوي، معربة عن أملها من المسافرين تفهم الموقف.

وكانت مصلحة المطارات بحكومة الوفاق الوطني، قد أعلنت أمس الأحد عن إيقاف الرحلات من كافة المطارات اعتبارا من اليوم الإثنين، وذلك في إطار خطة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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