اجتماع لمديري المستشفيات القروية والصحية في سبها لبحث خطة مواجهة كورونا

شهدت قاعة مركز مكافحة لأمراض بسبها، اليوم الاثنين، اجتماعا ضم مدراء المستشفيات القروية والمراكز الصحية، إلى جانب مدير جهاز الإمداد الطبي بفزان بحضور مكتب منظمة الصحة العالمية التابعة للامم المتحدة، لبحث خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد..

وقال الدكتور عثمان حبيب من مكتب الصحة العالمية بالجنوب، إلى «بوابة الوسط» إن الهدف من الاجتماع هو إيجاد خطة وآلية وضع غرفة حجر صحي فى كل منطقة، إلى جانب تشكيل غرفة طوارئ لمجابهة هذا المرض مع وضع غرفة للجهاز التنفسي وتشكيل فريق لتوعية الشارع فى الحنوب حول فيروس كورونا.

تخصيص مستشفى الزاوية التعليمي لحالات الإصابة بـ«كورونا» حال اكتشافها

وأضاف مدبر مستشفى بنت بيه القروي محمد لفيرس، إلى «بوابة الوسط»، أنه تم الاتفاق فى هذا الإجتماع على درجة الاستعداد من أجل مواجهة فيروس كورنا وأن يتم عزل أي حالة يشتبه في إصابتها فورا.

وأشار مدير الشئون الطبية بالمركز الوطني لمكافخة الأمراض بسبها خالد أبوبكر، إلى أن المركز لا يوجد به جهاز فحص فيروسات، كما أن هناك العديد من الأجهزة لا تعمل بالمركز، لكن تم تجهيز جناح عزل بالمركز للطوارئ وفى انتظار محاليل وأجهزة أخرى.

يشار إلى عقد اجتماع آخر بمركز مكافحة لأمراض بسبها اليوم الإثنين حضره مدير الخدمات الطبية أبوبكر نسرين، ومدير معهد سبها الصحي محمد التركي، ومدير مركز سبها لمكافحة الأمراض الدكتور عبدالحميد الفاخري.

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