السرية الكيمائية بالكتيبة 155 مشاة تبدأ في مطار بنينا للوقاية من كورونا

بنغازي-العنوان بدأت السرية الكيمائية التابعة للكتيبة 155 مشاة اليوم الإثنين في عملية تعقيم المنشئات العامة، وذلك ضمن توجيهات الحملة التي أطلقتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأجرى أفراد السرية عملية تعقيم لمطار بنينا الدولي، كما ستبدأ في المشاركة في تعقيم مؤسسات الدولة والمساجد والأماكن التي تشهد ازدحاما بشكل يومي. وتستمر …
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صحيفة العنوان الليبية
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