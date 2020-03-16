الحكومة الليبية ترسل شحنة من الأدوية لبلدية الزنتان

أرسلت الحكومة الليبية شحنة من الأدوية ومستلزمات الإسعاف والطوارئ للمجلس التسييري ببلدية الزنتان، وذلك لما تعانيه المدينة من شح في الأدوية، إضافة إلى حاجتها لوقفة جادة من حيث الاستعدادات الوقائية ضد فيروس كورونا الذي بات أهم مخاوف المواطن ويحتاج إلى تكاتف الحكومة ووزارة الصحة في إرسال الأدوية اللازمة وذلك للبدء الفعلي في العمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا