حملة للقضاء على القوارض في درنة

شهدت مدينة درنة، اليوم الاثنين، انطلاق حملة للقضاء على القوارض التي ثبت وجودها في منطقتي المغار والمدينة القديمة.

وجاءت الحملة التي أطلقتها لجنة الطوارئ والأزمات بالحكومة الليبية، تحت شعار “حفاظا على سلامتكم ومن أجل بيئة آمنة خالية من الأوبئة والأمراض”، وبعد طلب من بلدية درنة بشأن انتشار القوارض بالمنطقتين.

وانطلقت الحملة بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة بالحكومة الليبية وجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة وبمشاركة الهيئة الليبية للإغاثة وجهاز حماية البيئة درنة وجهاز الحرس البلدي درنة.

وشملت الحملة وضع 132 صندوقا تحتوي على مادة مكافحة للقوارض، فيما توجه الهلال الأحمر إلى جميع المواطنين بعدم المساس أو الاقتراب من هذه الصناديق لأنها تحتوي على مادة سامة.

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