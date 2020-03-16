الجيش الليبي يطلق حملة تعقيم للوقاية من فيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أطلق الجيش الوطني الليبي اليوم الإثنين عملية تعقيم للمرافق والمنشئات العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأجرت السرية الكيمائية التابعة للكتيبة 155 مشاة عملية تعقيم لمطار بنينا الدولي، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها القيادة العامة للجيش الوطني الليبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحيلولة دون انتشاره في ليبيا.

وستستمر هذه العملية حتى يتم تعقيم كل الأماكن المستهدفة، بحسب خطة الحملة الموضوعة من قبل اللجنة العليا المشكلة من القيادة العامة.

وقررت القيادة العامة للجيش الوطني اليوم الإثنين تشكيل لجنة عليا “اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا” برئاسة رئيس الأركان العامة للجيش وعضوية وزير الداخلية ووزير الصحة ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية.

وتتولى بالتنسيق مع رئيس الحكومة الليبية مهام توفير جميع المستلزمات والاحتياجات الفنية والطبية والأمنية اللازمة لعمل اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا والوقاية منه.

كما قررت تشكيل لجنة طبية استشارية تتولى مهام الإشراف على تشخيص الحالات المشتبه بتعرضها للإصابة وعزلها وعلاجها، وتوكل إليها كذلك مهمة الإشراف والرقابة على الدواء والمستحضرات الطبية والصحية والصيدلانية والتجهيزات والمستلزمات والمستهلكات الصحية وضبط تداول كل منتج له علاقة بوباء كورونا.

وحتى هذا اليوم لم تسجل في ليبيا أي حالة مؤكدة بالإصابة بمرض كوفيد19 الناتج عن فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة بالحكومة الليبية قد أعلنت يوم الأحد وجود ثلاث حالات اشتباه مصابة بفيروس كورونا المستجد.

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