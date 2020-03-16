موظفون بـ”الرقابة” ينتقدون “الحملة” ضد الحاسي

أصدر موظفو هيئة الرقابة الإدارية فرع الواحات، الذي يضم أوجلة وجالو واجخرة، بيانا بشأن ما اعتبروه حملة ممنهجة ضد هيئة الرقابة ورئيسها عبدالسلام الحاسي. تتمثل في التعميمات الصادرة عن رئيس الحكومة الليبية بعدم التعامل مع الحاسي، مؤكدين أن هذه التعليمات أدت إلى عرقلة عمل الهيئة.

كما أصدر موظفو هيئة الرقابة الإدارية فرع سرت بيانا أدانوا فيه الحملة ضد الحاسي، مؤكدين عزمهم ممارسة عملهم وفق المهام الموكلة للهيئة تحقيقا للمصلحة العامة وحماية للمال العام.

واعتبروا أن عدم تمكين أعضاء وموظفي الهيئة من القيام بأعمالهم، مخالفا للتشريعات النافذة وفعل مُجرّم وفق القانون.

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