المشير حفتر يوجه بإنشاء مستشفى طوارئ في الزنتان

القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر يوجه بإنشاء ثاني مستشفى طوارئ بسعة 50 سريرا للمنطقة الغربية في مدينة الزنتان على نفقة الجيش

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