المشير حفتر يوجه بإنشاء مستشفى طوارئ في الزنتان

القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر يوجه بإنشاء ثاني مستشفى طوارئ بسعة 50 سريرا للمنطقة الغربية في مدينة الزنتان على نفقة الجيش
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر يوجه بإنشاء ثاني مستشفى طوارئ بسعة 50 سريرا للمنطقة الغربية في مدينة الزنتان على نفقة الجيش
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
يقول الله عزوجل :
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53)
نقول كل منكم واحد أدعو ربك ليحمك من فيروس كورونا
1- جماعة قطر يدعو قطر أن يحميه من فيروس كورونا.
2- جماعة ترامب يدعو ترامب أن يحميه من فيروس كورونا.
3- جماعة فرنسا يدعو فرنسا أن يحميه من فيروس كورونا.
4- جماعة اليهود يدعو اليهود أن يحميه من فيروس كورونا.
5- جماعة المانيا يدعو المانيا أن يحميه من فيروس كورونا.
6- جماعة الهجرة يدعو الهجرة أن يحميه من فيروس كورونا.
7- جماعة المافيا يدعو المافيا أن يحميه من فيروس كورونا.
8- جماعة الخمر يدعو الخمر أن يحميهم من فيروس كورونا.
9- جماعة النهب يدعو النهب أن يحميهم من فيروس كورونا.
10- جماعة القتل يدعو القتل أن يحميهم من فيروس كورونا.
11- جماعة الخيانة يدعو الخيانة أن يحميهم من فيروس كورونا.
12- جماعة الناتو يدعو الناتو أن يحميهم من فيروس كورونا.
13- جماعة مصر يدعو مصر أن يحميهم من فيروس كورونا.
14- جماعة السرقة يدعو السرقة أن يحميهم من فيروس كورونا.
15- جماعة التهريب يدعو التهريب أن يحميهم من فيروس كورونا.
16- جماعة ابليس يدعو ابليس أن يحميهم من فيروس كورونا.
17- جماعة ايطاليا يدعو ايطاليا أن يحميهم من فيروس كورونا.
18- جماعة تركيا يدعو تركيا أن يحميهم من فيروس كورونا.
19- جماعة داعش يدعو داعش أن يحميهم من فيروس كورونا.
20- جماعة حفتر يدعو حفتر أن يحميهم من فيروس كورونا.
21- جماعة الظلم يدعو الظلم أن يحميهم من فيروس كورونا.
22- جماعة الجن يدعو الجن أن يحميهم من فيروس كورونا.
23- جماعة الفلوس تدعو الفلوس أن تحميهم من فيروس كورونا.
24- جماعة امريكا يدعو امريكا أن تحميهم من فيروس كورونا.
25- جماعة القذافي يدعو القذافي أن يحميهم من فيروس كورونا.
26- جماعة فبراير يدعو فبراير أن يحميهم من فيروس كورونا.
27- جماعة السلفية يدعو المدخلي أن تحميهم من فيروس كورونا.
28- جماعة الباطل يدعو الباطل أن يحميهم من فيروس كورونا.
29- جماعة السحر يدعو السحر أن يحميهم من فيروس كورونا.
30- جماعة الثورات يدعو الثورات أن يحميهم من فيروس كورونا.
31- جماعة الشيطان يدعو الشيطان أن يحميهم من فيروس كورونا.
32- جماعة الوهابية يدعو الوهابية أن يحميهم من فيروس كورونا.
33- جماعة اسرائيل يدعو اسرائيل أن تحميهم من فيروس كورونا.
34- جماعة الفواحش يدعو الفواحش أن يحميهم من فيروس كورونا.
35- جماعة بريطانيا يدعو بريطانيا أن تحميهم من فيروس كورونا.
36- جماعة الحشيش يدعو الحشيش أن يحميهم من فيروس كورونا.
37- جماعة اردوغان يدعو اردوغان أن يحميهم من فيروس كورونا.
38- جماعة الماسونية يدعو الماسونية أن يحميهم من فيروس كورونا.
39- جماعة الامارات يدعو الامارات أن يحميهم من فيروس كورونا.
40- جماعة الجماهيرية يدعو الجماهيرية أن يحميه من فيروس كورونا.
41- جماعة الكرامة يدعو الكرامة أن يحميهم من فيروس كورونا.
42- جماعة اليفس بوك يدعو الفيس بوك أن يحميه من فيروس كورونا.
43- جماعة السعودية يدعو السعودية أن يحميه من فيروس كورونا.
44- جماعة حقوق المرأة يدعو حقوق المرأة أن يحميهم من فيروس كورونا.
45- جماعة الديمقراطية يدعو الديمقراطية أن يحميهم من فيروس كورونا.
46- جماعة الربيع العربي يدعو الربيع العربي أن يحميهم من فيروس كورونا.
47- جماعة سيف الاسلام يدعو سيف الاسلام أن يحميهم من فيروس كورونا.
48- جماعة الافلام الاباحية يدعو الافلام الاباحية أن يحميهم من فيروس كورونا.
49- جماعة الليالي الحمراء يدعو الليالي الحمراء أن يحميهم من فيروس كورونا.
50- جماعة حقوق الانسان يدعو حقوق الانسان أن يحميهم من فيروس كورونا.
يقول الله عزوجل : ( فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
أستعدوا لغضب الله عزوجل والعذاب القادم لكم بسبب الفساد الذي ظهر في البر والبحر … وسيكون اول مكان ينتشر فيه فيروس كورونا بإذن الله الشرق باب الاستعمار والفتن والفواحش.
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