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اللجنة الليبية العليا لمكافحة فيروس “كورونا” تعقد اجتماعها الأول وتقر ترتيبات احترازية صارمة

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 16 مارس 2020 (وال)- عقدت اللجنة الليبية العليا لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد صباح اليوم الإثنين، اجتماعها الأول  بمقر ديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي.

هذا وقد عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر رقم (127) لسنة 2020 م، برئاسة سيادة رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، وعضوية معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ومعالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وبحث الاجتماع آليات توفير كافة المستلزمات، والاحتياجات الفنية والطبية والأمنية اللازمة؛ لعمل اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس “كورونا” والوقاية منه، وذلك بالتنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني.

وضم الاجتماع اللجنة الاستشارية؛ المكونة من الأطباء والاستشاريين المختصين برئاسة مدير مركز بنغازي الطبي الدكتور فتحية العريبي، ونائبها الأستاذ الدكتور أحمد الحاسي الناطق الرسمي باسم اللجنة، وعضوية كل من الأطباء : رفيق رمضان المهدوي، حمزة عمران الترهوني، أحمد بالقاسم الحداد، أحمد محمد الأوجلي، منير صالح الجغداف، أمال عبد الحميد الفاخري، وائل علي الهواري، حسين علي محمود العوامي، إضافة إلى الأستاذ إبراهيم صالح الفرجاني.

وتختص اللجنة الاستشارية المشكلة بموجب قرار القائد العام،  بمهام الإشراف على تشخيص الحالات المشتبه بتعرضها للإصابة وعزلها وعلاجها، والإشراف والرقابة على الدواء، والمستحضرات الطبية والصحية والصيدلانية، والتجهيزات والمستلزمات والمستهلكات الصحية، وضبط تداول كل منتج له علاقة بفيروس “كورونا” المستجد.

كما تختص اللجنة الاستشارية بوضع ومراقبة تطبيق معايير الغذاء، ومياه الشرب وسلامة البيئة، بما يعزز الصحة العامة للسكان، ومتابعة مراكز الأبحاث والدراسات العلمية الدولية، والاستعانة بها كل ما يتعلق بمكافحة فيروس “كورونا”، وتوفير مخابر فنية تقوم بإجراء الفحوص والكشف المُبكر عن فيروس “كورونا”، ورفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها التدابير الاحترازية، وتطوير خطة العمل لمنع وصول الفيروس إلى ليبيا، بالاستناد إلى أحكام القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973 ميلادي.

وقررت اللجنة تحوير مستشفى الهواري العام، ليكون مقرًا للحجر الصحي، حال وصل المرض للبلاد لا قدر الله، مع تكليف طبيب عسكري بإدارته، وطبيب مدني لإدارة الشؤون الطبية.

كما قررت اللجنة تكليف شركة كهر وميكانيكية؛ لإجراء الصيانة العاجلة للمستشفى، في الأعطال الميكانيكية والكهربائية، مع تكليف شركة لصيانة المعدات الطبية داخل المستشفى وتجديدها، مع تجهيز عدد “100” سرير للإيواء، وعدد “34” سريرًا للعناية الفائقة، على أن تُجرى أعمال الصيانة الكاملة للمستشفى بسعة “500” سريرًا بعد مرور الأزمة بعون الله.

وخلصت اللجنة إلى الاستمرار مؤقتًا في مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية، كمقر للحجر الصحي؛ باعتباره متخصص في نوع الفيروس، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانيات التي وفرتها وزارة الصحة المتمثلة في غُرف العناية الفائقة، وأقسام الإيواء.

وقررت اللجنة إنشاء أماكن حجر إضافية في كل من : سرت، البريقة، أجدابيا، الكفرة، إضافة إلى مركز شحات المنصورة المختص في الأمراض الصدرية.

كما قررت تجهيز أماكن حجر صحي بديلة، كإحدى العيادات أو الفنادق الخاصة في مدينة بنغازي، مع التنسيق المُباشر مع جهاز الإمداد الطبي، والصيدلية المركزية، لتزويد المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، مع رفع جاهزية الإسعاف والطوارئ، وسيارات العناية الفائقة وإعادة تمركزاتها.

كما تم الاتفاق على تفعيل قسم الطوارئ بمركز بنغازي الطبي، مع منظمة الصحة العالمية، وإجراء التدريبات اللازمة على الأجهزة والمعدات لمواجهة فيروس “كورونا”. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

 

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • يقول الله عزوجل :

    نقول كل منكم واحد أدعو ربك ليحمك من فيروس كورونا
    1- جماعة قطر يدعو قطر أن يحميه من فيروس كورونا.
    2- جماعة ترامب يدعو ترامب أن يحميه من فيروس كورونا.
    3- جماعة فرنسا يدعو فرنسا أن يحميه من فيروس كورونا.
    4- جماعة اليهود يدعو اليهود أن يحميه من فيروس كورونا.
    5- جماعة المانيا يدعو المانيا أن يحميه من فيروس كورونا.
    6- جماعة الهجرة يدعو الهجرة أن يحميه من فيروس كورونا.
    7- جماعة المافيا يدعو المافيا أن يحميه من فيروس كورونا.
    8- جماعة الخمر يدعو الخمر أن يحميهم من فيروس كورونا.
    9- جماعة النهب يدعو النهب أن يحميهم من فيروس كورونا.
    10- جماعة القتل يدعو القتل أن يحميهم من فيروس كورونا.
    11- جماعة الخيانة يدعو الخيانة أن يحميهم من فيروس كورونا.
    12- جماعة الناتو يدعو الناتو أن يحميهم من فيروس كورونا.
    13- جماعة مصر يدعو مصر أن يحميهم من فيروس كورونا.
    14- جماعة السرقة يدعو السرقة أن يحميهم من فيروس كورونا.
    15- جماعة التهريب يدعو التهريب أن يحميهم من فيروس كورونا.
    16- جماعة ابليس يدعو ابليس أن يحميهم من فيروس كورونا.
    17- جماعة ايطاليا يدعو ايطاليا أن يحميهم من فيروس كورونا.
    18- جماعة تركيا يدعو تركيا أن يحميهم من فيروس كورونا.
    19- جماعة داعش يدعو داعش أن يحميهم من فيروس كورونا.
    20- جماعة حفتر يدعو حفتر أن يحميهم من فيروس كورونا.
    21- جماعة الظلم يدعو الظلم أن يحميهم من فيروس كورونا.
    22- جماعة الجن يدعو الجن أن يحميهم من فيروس كورونا.
    23- جماعة الفلوس تدعو الفلوس أن تحميهم من فيروس كورونا.
    24- جماعة امريكا يدعو امريكا أن تحميهم من فيروس كورونا.
    25- جماعة القذافي يدعو القذافي أن يحميهم من فيروس كورونا.
    26- جماعة فبراير يدعو فبراير أن يحميهم من فيروس كورونا.
    27- جماعة السلفية يدعو المدخلي أن تحميهم من فيروس كورونا.
    28- جماعة الباطل يدعو الباطل أن يحميهم من فيروس كورونا.
    29- جماعة السحر يدعو السحر أن يحميهم من فيروس كورونا.
    30- جماعة الثورات يدعو الثورات أن يحميهم من فيروس كورونا.
    31- جماعة الشيطان يدعو الشيطان أن يحميهم من فيروس كورونا.
    32- جماعة الوهابية يدعو الوهابية أن يحميهم من فيروس كورونا.
    33- جماعة اسرائيل يدعو اسرائيل أن تحميهم من فيروس كورونا.
    34- جماعة الفواحش يدعو الفواحش أن يحميهم من فيروس كورونا.
    35- جماعة بريطانيا يدعو بريطانيا أن تحميهم من فيروس كورونا.
    36- جماعة الحشيش يدعو الحشيش أن يحميهم من فيروس كورونا.
    37- جماعة اردوغان يدعو اردوغان أن يحميهم من فيروس كورونا.
    38- جماعة الماسونية يدعو الماسونية أن يحميهم من فيروس كورونا.
    39- جماعة الامارات يدعو الامارات أن يحميهم من فيروس كورونا.
    40- جماعة الجماهيرية يدعو الجماهيرية أن يحميه من فيروس كورونا.
    41- جماعة الكرامة يدعو الكرامة أن يحميهم من فيروس كورونا.
    42- جماعة اليفس بوك يدعو الفيس بوك أن يحميه من فيروس كورونا.
    43- جماعة السعودية يدعو السعودية أن يحميه من فيروس كورونا.
    44- جماعة حقوق المرأة يدعو حقوق المرأة أن يحميهم من فيروس كورونا.
    45- جماعة الديمقراطية يدعو الديمقراطية أن يحميهم من فيروس كورونا.
    46- جماعة الربيع العربي يدعو الربيع العربي أن يحميهم من فيروس كورونا.
    47- جماعة سيف الاسلام يدعو سيف الاسلام أن يحميهم من فيروس كورونا.
    48- جماعة الافلام الاباحية يدعو الافلام الاباحية أن يحميهم من فيروس كورونا.
    49- جماعة الليالي الحمراء يدعو الليالي الحمراء أن يحميهم من فيروس كورونا.
    50- جماعة حقوق الانسان يدعو حقوق الانسان أن يحميهم من فيروس كورونا.

    يقول الله عزوجل : ( فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
    أستعدوا لغضب الله عزوجل والعذاب القادم لكم بسبب الفساد الذي ظهر في البر والبحر … وسيكون اول مكان ينتشر فيه فيروس كورونا بإذن الله الشرق باب الاستعمار والفتن والفواحش.

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