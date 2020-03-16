اللجنة الليبية العليا لمكافحة فيروس “كورونا” تعقد اجتماعها الأول وتقر ترتيبات احترازية صارمة

بنغازي 16 مارس 2020 (وال)- عقدت اللجنة الليبية العليا لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد صباح اليوم الإثنين، اجتماعها الأول بمقر ديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي.

هذا وقد عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر رقم (127) لسنة 2020 م، برئاسة سيادة رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، وعضوية معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ومعالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وبحث الاجتماع آليات توفير كافة المستلزمات، والاحتياجات الفنية والطبية والأمنية اللازمة؛ لعمل اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس “كورونا” والوقاية منه، وذلك بالتنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني.

وضم الاجتماع اللجنة الاستشارية؛ المكونة من الأطباء والاستشاريين المختصين برئاسة مدير مركز بنغازي الطبي الدكتور فتحية العريبي، ونائبها الأستاذ الدكتور أحمد الحاسي الناطق الرسمي باسم اللجنة، وعضوية كل من الأطباء : رفيق رمضان المهدوي، حمزة عمران الترهوني، أحمد بالقاسم الحداد، أحمد محمد الأوجلي، منير صالح الجغداف، أمال عبد الحميد الفاخري، وائل علي الهواري، حسين علي محمود العوامي، إضافة إلى الأستاذ إبراهيم صالح الفرجاني.

وتختص اللجنة الاستشارية المشكلة بموجب قرار القائد العام، بمهام الإشراف على تشخيص الحالات المشتبه بتعرضها للإصابة وعزلها وعلاجها، والإشراف والرقابة على الدواء، والمستحضرات الطبية والصحية والصيدلانية، والتجهيزات والمستلزمات والمستهلكات الصحية، وضبط تداول كل منتج له علاقة بفيروس “كورونا” المستجد.

كما تختص اللجنة الاستشارية بوضع ومراقبة تطبيق معايير الغذاء، ومياه الشرب وسلامة البيئة، بما يعزز الصحة العامة للسكان، ومتابعة مراكز الأبحاث والدراسات العلمية الدولية، والاستعانة بها كل ما يتعلق بمكافحة فيروس “كورونا”، وتوفير مخابر فنية تقوم بإجراء الفحوص والكشف المُبكر عن فيروس “كورونا”، ورفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها التدابير الاحترازية، وتطوير خطة العمل لمنع وصول الفيروس إلى ليبيا، بالاستناد إلى أحكام القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973 ميلادي.

وقررت اللجنة تحوير مستشفى الهواري العام، ليكون مقرًا للحجر الصحي، حال وصل المرض للبلاد لا قدر الله، مع تكليف طبيب عسكري بإدارته، وطبيب مدني لإدارة الشؤون الطبية.

كما قررت اللجنة تكليف شركة كهر وميكانيكية؛ لإجراء الصيانة العاجلة للمستشفى، في الأعطال الميكانيكية والكهربائية، مع تكليف شركة لصيانة المعدات الطبية داخل المستشفى وتجديدها، مع تجهيز عدد “100” سرير للإيواء، وعدد “34” سريرًا للعناية الفائقة، على أن تُجرى أعمال الصيانة الكاملة للمستشفى بسعة “500” سريرًا بعد مرور الأزمة بعون الله.

وخلصت اللجنة إلى الاستمرار مؤقتًا في مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية، كمقر للحجر الصحي؛ باعتباره متخصص في نوع الفيروس، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانيات التي وفرتها وزارة الصحة المتمثلة في غُرف العناية الفائقة، وأقسام الإيواء.

وقررت اللجنة إنشاء أماكن حجر إضافية في كل من : سرت، البريقة، أجدابيا، الكفرة، إضافة إلى مركز شحات المنصورة المختص في الأمراض الصدرية.

كما قررت تجهيز أماكن حجر صحي بديلة، كإحدى العيادات أو الفنادق الخاصة في مدينة بنغازي، مع التنسيق المُباشر مع جهاز الإمداد الطبي، والصيدلية المركزية، لتزويد المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، مع رفع جاهزية الإسعاف والطوارئ، وسيارات العناية الفائقة وإعادة تمركزاتها.

كما تم الاتفاق على تفعيل قسم الطوارئ بمركز بنغازي الطبي، مع منظمة الصحة العالمية، وإجراء التدريبات اللازمة على الأجهزة والمعدات لمواجهة فيروس “كورونا”. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال