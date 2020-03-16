شركة خاصة تتبرع بـ40 صندوق مواد معقمة لبلدية طبرق

تبرعت إحدى الشركات في طبرق، بعدد 40 صندوق من معقم مادة اليود بعد مناشدة المجلس التسييري لبلدية طبرق بضرورة تعاون رجال الأعمال مع البلدية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وسلم الصناديق المهندس شكري صالح الهنيد، مفوضا عن شركة البطنان لاستيراد الأدوية البيطرية بطبرق، حسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الكمية تقدر بـ160 جالون كل منها به 5 لترات، وستكون الكمية المستخدمة بعد خلطها بالمياه، في التعقيم حوالي 800 ألف لتر لتعقيم الأماكن العامة والمستشفيات، مؤكدا أن الشركة ستتبرع برشاشات للتعقيم للبلدية أيضا.

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