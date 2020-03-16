دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات الدائرة الرابعة خلال اجتماع مع عضو مجلس النواب عن الدائرة

بنغازي 16 مارس 2020 (وال)- استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله الثني اليوم الإثنين، سيادة عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة الأستاذ فتح الله السعيطي.

وبحث دولته خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع سيادة النائب، أوضاع بلديات الدائرة الرابعة، وسيّر العمل بها، إضافة إلى أبرز الاحتياجات التي تنقص تلك البلديات.

وناقش الاجتماع سيّر عمل المشاريع التي تنفذها الحكومة الليبية في بلديات الدائرة الرابعة ونسب الإنجاز بها، إضافة إلى المشاريع المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الأستاذ فتح الله السعيطي بدور الحكومة الليبية ورئيسها السيد عبد الله الثني، في توفير كافة الخدمات للمواطنين، وضمان عدم انقطاعها، إضافة إلى إدارتها للأزمات بالمستوى المطلوب. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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