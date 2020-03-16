بوجواري يسرد ل(وال) قصة الاشتباه في إصابته بمرض كورونا المستجد

بنغازي 16 مارس 2020 (وال) – دعا عمران صقر بوجواري الشاب الليبي الذي اشتبه في إصابته بفايروس كورونا المستجد قبل أن تظهر نتائج التحاليل الطبية عكس ذلك، كافة المواطنين العائدين من السفر إلى ليبيا التوجه لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من خلوهم من المرض والاطمئنان.

وقال بوجواري وهو نجل عميد بلدية بنغازي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إنني عقب عودتي من السفر لغرض الدراسة من إحدى الدول التي ظهر بها المرض، توجهت طواعية لمستشفى الكويفية لأمراض الصدرية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأضاف أنه اتخذ هذه الخطوة بعد الأقاويل التي أحاطت به بعد عودته للبلاد، لافتا إلى أنه وجد المعاملة الطيبة من كافة الأطباء والعاملين بالمستشفى.

وأشار بوجواري إلى السؤال الموجه إليه من قبل إدارة المستشفى حول إمكانية خضوعه للحجر الصحي لحين ظهور نتائج الفحوصات الطبية، لافتا إلى أن ذلك ما كان.

وأعرب بوجواري عن حمده لله بخلو نتائج التحاليل الطبية التي أجريت له من الإصابة بالمرض، مؤكدا أنه كان على ثقة بعدم حمله للفايروس، غير أنه اتخذ الإجراء لزيادة الاطمئنان على نفسه وطمأنة محيطه الذي أصابه الهلع نتيجة للشائعات المتداولة.

وأكد مكوثه في الحجر الصحي ثلاثة أيام لحين ظهور النتائج السلبية للتحاليل التي أثبت خلوها من أية أمراض.

ووجه بوجواري رسالته لكافة العائدين من السفر بضرورة إجراء التحاليل الطبية ، خصوصا بعد وصول جهاز ال PCR المتطور الذي يظهر النتائج في بحر ساعات وفي زمن قياسي.

وفيما أعرب عن شكره وامتنانه لكل من اتصل به للاطمئمان على وضعه الصحي، دعا بوجواري لضرورة اتباع طرق الوقاية المعلن عنها في مواجهة المرض وضمان عدم وصوله إلى ليبيا. (وال – بنغازي) و ب/ ام

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