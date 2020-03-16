صحفيون أتراك في السجن بسبب كشفهم عن خسائر أردوغان في ليبيا

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى تطويق تدخله المباشر في ليبيا برداء من الغموض وتكميم الأفواه للتغطية على خسائره هناك ، ما جعله في صراع مع وسائل الإعلام في بلاده ،

ويرفض اردوغان الكشف عن طبيعة الخسائر التي تتكبدها قواته ، وحجافل المرتزقة التي نقلها الى غرب ليبيا ، خشية أن يثير ذلك غضب الشارع التركي ، ويفضح حقيقة الفشل الذريع الذي يواجهه مشروعه داخل الأراضي الليبية بالتزامن مع خسائره الفادحة في شمال غرب سوريا

وأدى الكشف عن مقتل ضابط تركي في طرابلس خلال عملية نفذها الجيش الوطني الليبي الى إعتقال ثلاثة صحفيين قد يواجهون عقوبة السجن 9 سنوات ، وهو ما أثار ردود فعل منددة من قبل المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان في تركيا

وكانت محكمة في إسطنبول وضعت باريش ترك أوغلو مدير موقع « أوضة تي في » ورئيس تحرير الموقع باريش باهليفان ومراسلته هوليا كيلينتش بعد نشر فيديو شريط فيديو لجنازة العقيد السابق في مخابرات الجيش التركي أوكان ألتناي الذي قتل في ميناء طرابلس ، وتم دفنه في مسقط رأسه بمقاطعة مانيسا الغربية في ظل تعتيم كبير

واتهمت السلطات التركية الصحفي ترك أوغلو والمراسلة كيلينتش في مذكرة الاعتقال ، بفضح هوية أحد أفراد جهاز المخابرات التركية في ليبيا.

و قال إرول أونديروغلو، الناشط في منظمة صحفيون بلا حدود في تركيا، في صفحته على موقع تويتر: “يبدو أن تركيا تعرفت على هوية ضابط المخابرات الذي فقد حياته في ليبيا من مسؤول في حزب سياسي، وليس من أخبار أودا تي في. نريد إطلاق سراح مدير الأخبار باريش ترك أوغلو لأنه لا يمكن اتهامه بالكشف عن هوية الضابط المقتول”.

كما قضت محكمة تركية بحبس الصحفي التركي بصحيفة « سوزوجو » مراد أغيرال، بتهمة نشر خبر عن مقتل الضابط التركي ، بعد أن كانت أخلت سبيله في إطار القضية ذاتها قبل أيام.

وجاء ذلك ، بعد أن نشر أغيرال تقريرا عن تستر الحكومة التركية عن مقتل قيادات رفيعة المستوى من الجيش التركي خلال الاشتباكات في ليبيا ، وقال أن الضابط ألتناي كان يعمل عقيدا في المخابرات العسكرية قبل أن تتم إقالته منها على إثر الإنقلاب الفاشل في العام 2016 ، وأنه قتل يوم 18 فبراير الماضي عندما إستهداف الجيش الليبي شحنة للسلاح التركي المهرب لميلشيات الوفاق بميناء طرابلس التجاري

وأبرزت صحيفة “زمان” التركية في تقرير لها أمس السبت ،“إن السلطات التركية تواصل ممارسة قمع واسع على كل من يتناول قضية مقتل الضباط الأتراك في ليبيا ،مشيرة الى أن باتوهان تشولاك رئيس تحرير جريدة “يني تشاغ” التركية تم إنهاء عمله أي طرده من الجريدة للسبب ذاته

وكشف تشولاك أنه تم الدخول إلى حساباته وعناوين بريده الإلكتروني وتغيير كلمات مرورها، مؤكدًا أن الإجراءات التي طبقت ضده غير قانونية وتعتبر جريمة.

كما إعتقال الصحفيين آيدن كاسار وفرهات تشاليك من جريدة “يني ياشام”. ليتعرض بذلك صحفيون في أربع وسائل إعلامية هي (سوزوجو) وموقع (OdaTV) وصحيفة (يني تشاغ) وصحيفة “يني ياشام” لمضايقات أمنية، بسبب تناول أخبار عن سقوط ضباط أتراك في ليبيا.

وعلق زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، على اعتقال صحفيين جديدين في بلده، قائلا إنهما انتقلا من سجن كبير لآخر، في إشارة إلى القبضة القمعية التي يحكم بها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتعهد قليجدار أوغلو، في تصريحات لصحيفة « يني جاغ » المعارضة بالعمل على إعادة تأسيس البلاد ديمقراطيا، وبذل الجهود لإرساء سيادة القانون المفقودة ، وأضاف: “الجميع في تركيا يعيشون فترة صعبة للغاية؛ جميع الفئات بلا استثناء من محامين، ومثقفين، وأكاديميين، وصحفيين، وكتاب، وفنانين”.

وعن الصحفيين المعتقلين قال زعيم المعارضة: “على إخوتنا الصحفيين المعتقلين، ومن تجري محاكمتهم أن يعلموا أن الجميع بتركيا متضامنون معهم في قضيتهم، وليعلموا أنهم انتقلوا من سجن كبير (في إشارة إلى الحياة بتركيا) إلى سجن مغلق بشكل كامل”.

وكان الجيش الوطني الليبي أكد أن القوات التركية في طرابلس تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات منذ يناير الماضي ، وأن عددا من الضباط الكبار الأتراك قد قضوا سواء في قصف ميناء طرابلس أو في إستهداف غرفة عملياتهم بقاعدة معيتيقة أو خلال المواجهات المباشر في جبهات القتال