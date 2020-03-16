الغرياني: لم يثبتْ في تاريخِ المسلمين، أن عُطلت المساجد

أصدر مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، مساء اليوم الاثنين بيانا، توضيحيا حول بيان دار الإفتاء الليبية بخصوص فيروس كورونا المستجد.

وقال الغرياني إنه ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول هل يُفهم من الفقرة الواردة في بيان دار الإفتاء حول فيروس كورونا، التي تقولُ إنّ: “مَن خافَ انتقالَ المرضِ بحضورِ صلاة الجمعةِ والجماعةِ، فله أن يتخلفَ، وتسقطُ عنه، ويصلّي في بيته؛ لأن هذا من الأعذار التي تبيحُ التخلفَ عن الجماعةِ”، هل يُفهم مِن هذا جوازُ إغلاقِ المساجد بالكليةِ، ومنع المصلّينَ مِن حضورِ الجمعةِ والجماعاتِ؟”.

وقال إن المقصود من هذه الفقرة الواردة في البيان؛ أنّ من حصل له خوفٌ على نفسهِ من انتقال المرضِ، فله أنْ يتخلفَ عن حضورِ الجماعةِ أو الجمعةِ، كما يباحُ التخلفُ لغيره من أصحابِ الأعذار، مثل الخوف مِن شدةِ الحرٍّ أو البردٍ، أو الخوفِ من عدوًّ في الطريق، أو الخوفَ مِن أنْ يحبسَه غريمُه وهو معسرٌ، ونحو ذلكَ، فالخوف مِن حصولِ مرضٍ أو غيرِهِ من الأعذار الشرعية رخصةٌ، مَن أراد أن يأخذَ بها فله ذلكَ .

وأضاف : لم يثبتْ في تاريخِ المسلمينَ، أن عُطلت المساجد في البلدِ كلها بصفةٍ عامّة، ومُنع الناس مِن الصلاةِ فيها؛ لا فِي أوقاتِ الأوبئةِ ولا الحُروبِ، التي عمَّ فيها الخوفُ الناسَ جميعًا، كما حصلَ عندما استباحَ التتارُ بغدادَ، وكما حصلَ في مدينةِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم أيامَ يزيد.

وأشار بأن الرخصةُ بالتخلفِ لمَن خافَ على نفسِهِ – دونَ الغلقِ العامّ للمساجدِ، الذي يعطّل فريضةً مِن فرائضِ الإسلامِ بصفةٍ عامةٍ، وهو الأمرُ الذي لم يجعلْه اللهُ لأحدٍ – الرخصةُ بهذا المعنى الذي تم توضيحُهُ تحققُ الغرضَين؛ تخفيفَ الازدحامِ، الذي يُخشَى منه نقلُ المرضِ، والمحافظةَ على إقامةِ الفرائضِ، فإنه لو صلّى في المسجد الإمامُ وحدَه لتأدّتْ به السنةُ، وكان وحدَه جماعةً، ولو صلّى خلفَه ثلاثةٌ في الجمعةِ لأُدِّيتْ بهم الفريضةُ، وسلمَ الناس بذلكَ ممّا يخافونَه مِن العدوَى، ومِن تعطيلِ شعائرِ الإسلامِ، والله أعلم.