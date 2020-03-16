طقس ليبيا: توقعات الأحوال الجوية المتوقعة ليومين.. امطار متوسطة ورعدية وحالة عدم استقرار

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليومي الثلاثاء والاربعاء أن تميل درجات الحرارة للاعتدال نهاراً بأغلب مناطق البلاد، بينما ترتفع بشكل ملحوظ على مناطق الجنوب الغربي.

وبحسب التقرير فإنه ونتيجة تأثر مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي بامتداد منخفض صحراوي ستنشط الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية مما تسبب في إثارة الغبار.

وتوقع التقرير أن تشهد الاجواء أحتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الثلاثاء بفترة المساء أو الليل نتيجة تشكل حالة عدم أستقرار عشوائية على غدامس والحمادة ومناطق الشمال الغربي، مع ظهور خلايا رعدية على بعض المناطق، قد يصاحبها حبات البرد ذات الحجم المتوسط أو الكبير، وتبقى الأحتمالية يوم الأربعاء على الحمادة وبعض مناطق الدواخل الغربية، وتشمل القريات.

وفيما يلي الأجواء وحالة الطقس ليوم الثلاثاء 17 مارس:

المنطقة الغربية:

الجو متقلب مع ريح شرقية نشطة على أغلب المنطقة الغربية ومثيرة للأتربة والغبار وسماء غائمة ومن المتوقع هطول للأمطار الخفيفة ببعض المناطق بشكل متفرق خصوصاً على منطقة جبل نفوسة.

المناطق الوسط والجنوب:

مناطق الجنوب الغربي الريح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ببعض المناطق وسماء غائمة واحتمال وارد لهطول أمطار خفيفة جهة غدامس وغات فيما تشهد المناطق الجنوب الشرقي سماء صافيه مع مرور سحب عالية وعابرة والريح معتدلة.

المناطق الشرقية والجبل الاخضر:

سماء صافية مع سحاب عابر بمناطق جبل الاخضر، والريح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ببعص المناطق مع إنخفاض لدرجات الحرارة ومساءا تخف سرعة الريح.

درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله:

بالمنطقة الغربية مابين 18° – 23° درجة

المناطق الوسط والجنوب مابين 18° – 33° درجة

المناطق الشرقية والجبل مابين 12°- 22° درجة.

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