الجفرة.. لجنة طوارئ ومستشفى سريري للحجر الصحي لمجابهة فيروس كورونا

تركز الاجتماع الموسع الذي عقد صباح اليوم الاثنين بديوان المجلس البلدي الجفرة على وضع خطة عمل لمجابهة فيروس كورونا بكافة مناطق بلدية الجفرة .

ضم الاجتماع المجلس البلدي ومديرية الامن والغرفة الامنية النمشتركة ومدراء مكاتب التضامن الاجتماعي والاقتصاد والخدمات الصحية والمستشفيات والهلال الاحمر الليبي والشؤون المحلية وجهاز الامراض السارية والحرس البلدي ..

واتفق المشاركين في الاجتماع على تشكيل لجنة طوارئ برئاسة عميد بلدية الجفرة ، كذلك تشكيل فريق عمل للتوعية والوقاية من فيروس كورونا مكون من الاطباء المتخصصين والجهات ذات العلاقة من هيئو الاوقاف والاذاعات المحلية وغيرها .

وشدد المجتمعون على اقامة نقاط كشف ورصد لاي حالات مصابة او مشتبه بها في مداخل الجفرة الرئيسة للطرق الرابطة بين الجفرة وسبها وسرت ومنطقة مرادة ، يعمل على تأمينها افرد من مديرية الامن بعد اخضاعهم لدورة تدريبية سريعة على كيفية التعامل مع الحالات المصابة وطرق التعقيم بصحبة متخصصين من الاطقم الطبية والاسعاف والهلال الاحمر ومتطوعين ..

واكدو على ضرورة توفير اجهزة الرصد والتعقيم ، اضافة الى نصب خيام لنقاط الرصد المحددة مسبقا وتوفير الوقود اللازم لفرق العمل ، وتحديد موع عيادة سريرية لاستقبال الحالات المشتبه بها وتجهيزيها بصورة عاجلة مع تحديد طقم طبي وممرضين للعمل بها .

واشارت الخطة سي التي وضعها المجلس البلدي في حالة اكتشاف حالات مصابة وتفشي المرض وخروجه عن السيطرة وعدم قدرة العيادة على استيعاب الحالات المصابة والمشتبهة بها يتم تخصيص صالات المناسبات الاجتماعية بالمناطق كمراز حجر وايواء الحالات .

ودعا المشاركين في الاجتنماع الوزارات المعنية بضرورة توفير الاحتياجات اللازمة والضرورية .