اخر التطورات..قصف مدفعي في عين زارة وقوات الوفاق تصد هجوما في الرملة والسواني – فيديو

شهدت محاور العاصمة طرابلس استمرارا في الاشتباكات المتقطعة بين قوات الوفاق وقوات الجيش الوطني بعدد من المناطق وسط استمرار القصف المدفعي.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الوفاق صدت هجوما عنيفا لقوات الجيش الوطني قرب مدرسة طارق بن زياد بمحور الرملة، مشيرةً إلى تحقيقها تقدمات على تمركـزات الجيش الوطني وقامت بتمشيط محيطها، وفقا للمصدر.

من جهته أفاد القائد الميداني بمحور الرملة عبد الله علي خلف بأن قوات بركان الغضب صدت محاولة تقدم لقوات (الجيش الوطني) للسيطرة على سيمافرو الرملة وكوبري السواني.

وأوضح خلف في تصريحات اعلامية، أن قواتهم ألحقت بقوات (الجيش الوطني) خسائر كبيرة، وغنمت أربع سيارات عسكرية منوها إلى أنهم تلقوا دعما من قوات الزاوية الغرب والكتيبة 301 من أجل صد محاولة التقدم، حسب تصريحاته.

وعلى النقيض، اشارت مصادر عسكرية مقربة من الجيش الوطني أن محور الرملة شهد اشتباكات قوية وأن قوات الجيش الوطني الحقت خسائر بقوات الوفاق وأحرزت تقدمات بإتجاه مواقع جديدة.

واشارت المصادر َإلى حدوث مناوشات في محور الهيرة مساء الاثنين مع سماع صوت المدفعية الثقيلة بشكل متقطع بإتجاه منطقة العزيزية.

على صعيد أخر، ذكرت مصادر محلية أن منطقة عين زارة شهدت ضرب بالمدفعية، كما سمعت القذائف الصاروخية في منطقة بئر العالم مساء الاثنين.

وكانت عمليات الاعلام الحربي، بثت مشاهد من تحركات القوات المسلحة في محور عين زارة.

طرابلس / عين زارة..مشاهد من تحركات القوات المسلحة في محور عين زارة، المعنويات تعانق السماء وهدفنا المنشود اصبح قريب بإذن الله.#عمليات_الاعلام_الحربي Posted by ‎AHMAD FAHIM أحمد فهيم‎ on Monday, March 16, 2020

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