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المركز الوطني ينظم اليوم نشاطا علميًا لمراقبات التعليم بالبلديات

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ينظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، يوما علميا بوزارة التعليم في حكومة الوفاق.

وأوضح المركز، أن اليوم العلمي، يستهدف مراقبات التعليم بالبلديات المختلفة، وتأهيلهم كمدربين لنشر الوعي الصحي، في التعامل مع جائحة كورونا، وكيفية التعامل داخل المؤسسات التعليمية أثناء الطوارئ.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنه قام بتشكيل لجنتين أحدهما تعمل على وضع المادة العلمية التي تتماشى مع مؤسسات الدولة المختلفة، والأخرى تنسيقية لوضع خطط الطوارئ داخل المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع وزارة التعليم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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