لمكافحة كورونا.. المهندس شكري الهنيد يتبرع بـ 40 صندوق من المعقمات لبلدية طبرق

تبرّع مفوض شركة البطنان لإستيراد الأدوية البيطرية المهندس شكري صالح الهنيد بعدد 40 صندوق من معقم مادة اليود، بلدية طبرق.

وتُقدّر الكمية التي تبرع بها المهندس والشركة، بـ 160 جالون وكل جالون به 5 لتر. وتسلمتها البلدية بحضور عضو المجلس هاشم أمصادف.

وأشارت بلدية طبرق، إن هذه الكمية بعد خلطها بالمياه، ستكون الكمية المستخدمة في التعقيم حوالي 800 ألف لتر لتعقيم الأماكن العامة والمستشفيات.

وأكد مفوض شركة البطنان، أن الشركة سوف تتبرع برشاشات للتعقيم.

وثمّنت بلدية طبرق دور المهندس، وأعربت عن شكرها له ومساهمته في مكافحة الأمراض منها مرض كورونا.

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