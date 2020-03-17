اخبار ليبيا الان

لمكافحة كورونا.. المهندس شكري الهنيد يتبرع بـ 40 صندوق من المعقمات لبلدية طبرق

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تبرّع مفوض شركة البطنان لإستيراد الأدوية البيطرية المهندس شكري صالح الهنيد بعدد 40 صندوق من معقم مادة اليود، بلدية طبرق.

وتُقدّر الكمية التي تبرع بها المهندس والشركة، بـ 160 جالون وكل جالون به 5 لتر. وتسلمتها البلدية بحضور عضو المجلس هاشم أمصادف.

وأشارت بلدية طبرق، إن هذه الكمية بعد خلطها بالمياه، ستكون الكمية المستخدمة في التعقيم حوالي 800 ألف لتر لتعقيم الأماكن العامة والمستشفيات.

وأكد مفوض شركة البطنان، أن الشركة سوف تتبرع برشاشات للتعقيم.

وثمّنت بلدية طبرق دور المهندس، وأعربت عن شكرها له ومساهمته في مكافحة الأمراض منها مرض كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك