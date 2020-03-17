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بلدية سوق الجمعة تدعو لعقد اجتماع لمناقشة خطة البلدية لمواجهة كورونا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت غرفة الطوارئ ببلدية سوق الجمعة، كافة مؤسسات المجتمع المدني العاملة داخل نطاق البلدية، لتكليف مندوب عنها، لحضور جتماع يوم الغد الإربعاء، على تمام الساعة 12 ظهراً بمقر ديوان البلدية.

وأوضحت الغرفة، الاجتماع سيناقش خطة البلدية ودور مؤسسات المجتمع المدني، لمكافحة تفشي وباء كورونا.

وفي وقت سابق، شهدت بلدية سوق الجمعة، استمرار الحملات التفتيشية لمركز الحرس البلدي سوق الجمعة داخل البلدية، لتنفيد قرار قفل المقاهي والمطاعم الساعة الرابعة مساءا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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