لجنة الطوارئ زليتن تجتمع مع النشطاء لبحث سبل الوقاية من كورونا

اجتمعت لجنة الأزمات والطوارئ ببلدية زليتن، بالمسرح الوطني مع عدد من النشطاء والمتطوعين الفاعلين بالبلدية، وبحضور قادة مفوضية زليتن للكشافة وعدد من العناصر الطبية بالبلدية.

وناقش الاجتماع، حزمة إجراءات سيتم اتباعها للوقاية والإحتراز من فيروس كورونا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، إنشاء فرق عمل تطوعي منها فريق دعم لوجستي وآخر للتوعية والاعلام وفريق للتواصل مع المجتمع.

كما ناقش الاجتماع، كيفية المشاركة في حملات التوعية، ودعم مؤسسات الدولة لتطبيق حزمة الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة والمجلس البلدي زليتن.

وأكد الاجتماع، على دعم لجنة الأزمة بالبلدية، وقطاع الصحة والحرس البلدي ومديرية الأمن، في أداء دورهم المنوط من حيث الدعم المقدم من أهل المدينة.

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