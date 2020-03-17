«تعليم الوفاق» توقع اتفاقا مع قناة سلام لبث الدروس التعليمية

وقعت وزارة التعليم في حكومة الوفاق اتفاق شراكة مجانية مع قناة سلام لبث البرامج التعليمية.

حضر الفعالية وكيل الوزارة عادل جمعة، ومن المقرر أن تبث القناة الدروس الخاصة بمرحلة التعليم الأساسي، حسب بيان نشرته القناة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

والأحد الماضي، وجه وزير التعليم، الدكتور محمد عماري بعقد اتفاقية شراكة وتعاون بين الوزارة وقناة ليبيا الأحرار وشركة المدار الجديد، لبث دروس تعليمية لتلاميذ وطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وتدشين منصات إلكترونية لتقديم خدمة التعلم عن بُعد.

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وأوضح الوزير في بيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات عدة لمساعدة الطلاب على متابعة دروسهم بعد قرار تعليق الدراسة، الذي جاء كأحد التدابير الاحترازية والوقائية ضد فيروس «كورونا».

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