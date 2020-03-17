الكتيبة 128: مدفعية الجيش تستهدف تجمعاً للمرتزقة السوريين في عين زارة

أعلن الجيش الوطني الليبي استهداف تجمع لقوات الوفاق في محور عين زارة ووادي الربيع بالعاصمة طرابلس مساء الإثنين.

وقال المكتب الإعلامي للكتيبة 128 مشاة إن سرية المدفعية التابعة لها استهدفت تجمعا للمرتزقة السوريين المدعومين من أنقرة في محور عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس.

وأبلغ مصدر عسكري بأن قوات الجيش الليبي تمكنت من صد هجوم جديد لقوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة السوريين في محور الرملة بالقرب من مطار طرابلس العالمي الخاضع لسيطرة الجيش الليبي، حسب قوله.

وأوضح المصدر أن المحاولة أسفرت عن مقتل 4 من المرتزقة وإعطاب آليتين مسلحتين.

وذكرت مصادر عسكرية أن اشتباكات قوية اندلعت بالقرب من خزانات النفط في محور طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس.

وشهدت محاور العاصمة استمرارا في الاشتباكات المتقطعة بين قوات الوفاق وقوات الجيش الوطني بعدد من المناطق وسط استمرار القصف المدفعي.

حيث شهدت محاور الهيرة والرملة وعين زارة استمرار الاشتباكات العنيفة والمتقطعة بالاسلحة الثقيلة وتأكيدات بين الطرفين للتقدم نحو مواقع جديدة.

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