ضبط شخص بحوزته 91 قطعة حشيش و20 لتر خمور في بنغازي

تمكنت شرطة النجدة في بنغازي من ضبط شخص بحوزته 91 قطعة مخدر الحشيش و20 لتر خمور في منطقة بوهديمة.

وتشن القوى الأمنية في بنغازي حملات ضد تجار المخدرات والخمور حاليا إذ تمكنت من ضبط عدد من تلك البؤر الإجرامية مؤخرا، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

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ولفت البيان إلى أن المتهم في تلك الواقعة من أصحاب السوابق، وقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية حياله، وعرضه على النيابة العامة.

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